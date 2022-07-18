Иркутск, 18 июля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 18 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8 696 человек (+1 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 297 125 (+55 за сутки), хотя накануне было выявлено +92.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 271 (+2 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 846 пациентов (+41 за сутки).

Ещё 715 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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