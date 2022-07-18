Берлин, , 06:26 — REGNUM Поставки газа Германии по трубопроводу «Северный поток» Россия не станет возобновлять полностью после завершения ремонта. Такое предположение сделала 17 июля газета Bild.

Газопровод Северный поток Nord-stream.com

Поясняется, что 14 июля глава ведомства канцлера Германии Вольфганг Шмидт организовал встречу глав земельных администраций, темой которой стал газовый кризис в стране.

По данным издания, правительство строит планы, исходя из сценария, по которому Россия не будет полностью возобновлять поставки газа в Германию по «Северному потоку» после получения турбины из ремонта и установки оборудования.

На сегодняшний день поставки газа по «Северному потоку» приостановлены как минимум до 21 июля в связи с плановым техобслуживанием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Канада отправила в Германию турбину Siemens, проходившую ремонт и предназначенную для газопровода «Северный поток». Затем оборудование будет переправлено в Россию и введено в эксплуатацию.

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