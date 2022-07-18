Берлин, 18 июля 2022, 06:26 — REGNUM Поставки газа Германии по трубопроводу «Северный поток» Россия не станет возобновлять полностью после завершения ремонта. Такое предположение сделала 17 июля газета Bild.
Поясняется, что 14 июля глава ведомства канцлера Германии Вольфганг Шмидт организовал встречу глав земельных администраций, темой которой стал газовый кризис в стране.
По данным издания, правительство строит планы, исходя из сценария, по которому Россия не будет полностью возобновлять поставки газа в Германию по «Северному потоку» после получения турбины из ремонта и установки оборудования.
На сегодняшний день поставки газа по «Северному потоку» приостановлены как минимум до 21 июля в связи с плановым техобслуживанием.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Канада отправила в Германию турбину Siemens, проходившую ремонт и предназначенную для газопровода «Северный поток». Затем оборудование будет переправлено в Россию и введено в эксплуатацию.
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