Хабаровск, , 06:20 — REGNUM Неонацистские организации грозились включить в санкционные списки мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Он заявил об этом 18 июля, подчеркнув, что не боится угроз, сообщил телеграм-канал администрации столицы Хабаровского края.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

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Сергея Кравчука просили не поддерживать военнослужащих страны и специальную операцию России по защите ЛНР и ДНР. В том числе манипулировать пытались с помощью частых минирований школ в период проведения ЕГЭ, отметил мэр. Но попытки воспрепятствовать сдаче экзаменов были безуспешны.

«Это говорит, что вместе нам все по плечу и не страшны никакие угрозы! Я горжусь, что наши военные хабаровчане на Украине защищают наш мир, покой и зачищают фашистскую сволочь!» — сказал Сергей Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее семья пенсионеров из Хабаровска оказала помощь бойцам Донбасса. В рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!» для бойцов ЛНР и ДНР супруги Бурлаковы перевели деньги.