Шри-Джаяварденепура-Котте, 18 июля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения в Шри-Ланке ввёл исполняющий обязанности президента премьер-министр республики Ранил Викрамасингхе. Об этом сказано в опубликованном 18 июля указе политика.

Шри-Ланка на карте

Уточняется, что режим чрезвычайного положения вводится в стране «в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества».

Стоит отметить, что режим ЧП введён накануне выдвижения кандидатур на пост президента Шри-Ланки.

Напомним, после обострения в Шри-Ланке политической ситуации, обусловленной резким ухудшением экономического положения в стране в связи с дефицитом топлива и возрастанием цен на продукты питания, тысячи протестующих захватили резиденцию президента страны Готабая Раджапаксы. После этого глава государства 14 июля подал в отставку.

Кандидатуры на должность президента Шри-Ланки должны быть представлены уже 19 июля, после чего парламент изберёт нового главу государства путём голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выборы президента Шри-Ланки назначены на 20 июля.