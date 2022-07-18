Петропавловск-Камчатский, , 05:45 — REGNUM С 19 июля в Кроноцком заповеднике Камчатского края перестанут проводить экскурсии и остановят научные исследования. Такое решение принято в связи с тем, что трое руководящих специалистов находятся в следственном изоляторе, сообщила 18 июля пресс-служба заповедника.

Озеро Гейзерное. Кроноцкий заповедник, Камчатка © Юрий Калинин

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«Вынужденное решение было принято в связи с заключением в СИЗО ключевых сотрудников природоохранной организации. Трое специалистов руководили деятельностью по науке и развитию туризма, финансово-экономическим направлением. Сейчас учреждение ищет способы восстановить работу по пострадавшим направлениям», — отметили в заповеднике.

Там также подчеркнули, что осуждённые сотрудники являлись экспертами и обладали уникальными компетенциями. Директор заповедника Пётр Шпиленок назвал решение суда сильным ударом в разгар туристического сезона.

«В нынешних условиях мы не можем качественно предоставлять экскурсионные услуги — в знак протеста заявления написали ключевые сотрудники, в том числе те, кто обеспечивал безопасность посетителей на территориях. Также уникальные в мировом масштабе и уязвимые экосистемы Камчатки, которые мы показываем туристам и изучаем вместе с коллегами из других научных учреждений, требуют постоянного мониторинга и тщательного расчёта любой туристической активности. Этого мы тоже сейчас делать полноценно не можем. Я уже не раз говорил, что суд своим решением обезглавил команду заповедника. Тянуть работу сложнейшего учреждения без ключевых сотрудников или срочно нанимать на их места кого-то, кто не владеет всей полнотой информации и компетенций, будет просто бессмысленно. Нам придётся поставить некоторые работы на паузу, чтобы не навредить природе», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными сотрудников Кроноцкого заповедника в совершении коррупционных преступлений, которыми нанесен ущерб на сумму более 454 млн рублей. Они приговорены к 3-5 годам лишения свободы. С решением суда сотрудники не согласны и будут обжаловать приговор.