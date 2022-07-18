Кроноцкий заповедник Камчатки перестал работать из-за суда над сотрудниками
Петропавловск-Камчатский, 18 июля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. С 19 июля в Кроноцком заповеднике Камчатского края перестанут проводить экскурсии и остановят научные исследования. Такое решение принято в связи с тем, что трое руководящих специалистов находятся в следственном изоляторе, сообщила 18 июля пресс-служба заповедника.
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«Вынужденное решение было принято в связи с заключением в СИЗО ключевых сотрудников природоохранной организации. Трое специалистов руководили деятельностью по науке и развитию туризма, финансово-экономическим направлением. Сейчас учреждение ищет способы восстановить работу по пострадавшим направлениям», — отметили в заповеднике.
Там также подчеркнули, что осуждённые сотрудники являлись экспертами и обладали уникальными компетенциями. Директор заповедника Пётр Шпиленок назвал решение суда сильным ударом в разгар туристического сезона.
Как сообщало ИА REGNUM, Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными сотрудников Кроноцкого заповедника в совершении коррупционных преступлений, которыми нанесен ущерб на сумму более 454 млн рублей. Они приговорены к 3-5 годам лишения свободы. С решением суда сотрудники не согласны и будут обжаловать приговор.