Штат Пенсильвания, США, 18 июля, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Дантист из американского штата Пенсильвания обвиняется в убийстве супруги на сафари в Африке ради страховки в $5 млн. Об этом 17 июля сообщает CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Инцидент произошёл в 2016 году в национальном парке Замбии «Кафуэ», куда супруги Бьянка и Лоуренс Рудольф отправились на сафари, так как были большими любителями охоты. Женщина погибла от огнестрельного ранения, её супруг уверял, что выстрел произошёл случайно из-за небрежного обращения с оружием при его упаковке. Сам мужчина утверждал, что в момент выстрела находился в ванной комнате.

Власти Замбии признали гибель женщины несчастным случаем, но американским правоохранителям показалось подозрительным, что мужчина не стал дожидаться полной криминалистической экспертизы и настоял на кремации тела. После того как правоохранителям стало известно о получении Рудольфом страховки размером $5 млн, они начали собственное расследование обстоятельств гибели женщины.

Следователи выяснили, что мужчина втайне от жены встречался с другой женщиной, а в 2020 году свидетель слышал, как во время ужина пары в ресторане Рудольф заявил, что ради своей спутницы убил свою супругу. К расследованию дела подключилось ФБР.

Судебное решение по делу на настоящий момент не вынесено.