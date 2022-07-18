Москва, , 05:15 — REGNUM Новый протокол, составленный в отношении компании Google будет рассмотрен в мировом суде Таганского района Москвы. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба суда.

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Судебное заседание назначено на 18 июля, оно должно состоятся в 11:00 мск. Согласно протоколу, IT-корпорации грозит оборотный штраф за нарушение российского законодательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская компания Google LLC обратилась в Верховный суд России с просьбой пересмотреть акты трёх судебных инстанций о блокировке видеороликов на YouTube.

Видеоматериалы были размещены на платформе более года назад. В них содержатся призывы к участию в несогласованных акциях в январе 2021 года.

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