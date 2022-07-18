Пекин, , 05:12 — REGNUM У Североатлантического альянса есть семь «смертных грехов», пишет китайское издание People’s Daily.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Под первым номером среди «грехов» указано проявление расизма. На втором месте — постановка идеологии во главу любого вопроса, которая сводится к тому, что США находится выше других держав. На третьем — игнорирование норм международного права.

Отдельно издание назвало продвижение блоковой политики. Также НАТО распространяет менталитет холодной войны и лагерную конфронтацию. Ещё одним пунктом обозначена глобальная экспансия, вместо решения изначальных вопросов безопасности в Атлантике.