Пекин, 18 июля, 2022, 05:12 — ИА Регнум. У Североатлантического альянса есть семь «смертных грехов», пишет китайское издание People’s Daily.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Под первым номером среди «грехов» указано проявление расизма. На втором месте — постановка идеологии во главу любого вопроса, которая сводится к тому, что США находится выше других держав. На третьем — игнорирование норм международного права.

Отдельно издание назвало «грехом» продвижение блоковой политики. Также НАТО распространяет менталитет холодной войны и лагерную конфронтацию. Ещё одним пунктом обозначена глобальная экспансия вместо решения изначальных вопросов безопасности в Атлантике.