п. Тимофеевка, 18 июля 2022, 05:04 — REGNUM Семья из приморского села Тимофеевка, в которой из-за схода грязевых масс погиб двухлетний ребёнок, получит жильё взамен утраченного. Дом, где жили люди, полностью снёс сель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.
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По информации министр ГО и ЧС Приморского края Александра Златкина, грязевые потоки отрезали часть села. В населённом пункте работают спасатели, психологи, кинологи. В Ольгинском районе продолжают идти дожди.
Как сообщало ИА REGNUM, грязевые массы сошли с сопки Ключевая вечером 16 июля и повредили два частных дома. Из зданий были эвакуированы пять человек, в том числе двое детей. Одна женщина была госпитализирована. Двухлетнего ребёнка искали несколько часов.