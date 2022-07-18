Приморский край, 18 июля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Семья из приморского села Тимофеевка, в которой из-за схода грязевых масс погиб двухлетний ребёнок, получит жильё взамен утраченного. Дом, где жили люди, полностью снёс сель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Сель

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«Жителям домов, которым угрожает сель, предоставят пункт временного размещения в Ольге. Семье погибшего ребенка администрация округа предоставит жилье, тем, чьи дома пострадали, предусмотрена денежная компенсация. Также здесь нужно восстанавливать энергоснабжение, организовать подвоз газовых баллонов для печей, хлеба, воды. Когда установится погода, будет ясно, как расчищать завалы», — сказал губернатор региона Олег Кожемяко.

По информации министра ГО и ЧС Приморского края Александра Златкина, грязевые потоки отрезали часть села. В населённом пункте работают спасатели, психологи, кинологи. В Ольгинском районе продолжают идти дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, грязевые массы сошли с сопки Ключевая вечером 16 июля и повредили два частных дома. Из зданий были эвакуированы пять человек, в том числе двое детей. Одна женщина была госпитализирована. Двухлетнего ребёнка искали несколько часов.