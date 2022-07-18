Улан-Батор, , 05:15 — REGNUM Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ ожидает, что строительство магистрального газопровода «Сила Сибири 2» через территорию Монголии начнётся в 2024 году. Об этом сообщил РИА Новости 18 июля.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ Zasagmn

«Проведение технико-экономического обоснования проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году», — заявил Оюун-Эрдэнэ. Монгольский премьер также добавил, что окончательный маршрут трубопровода через Монголию всё ещё обсуждается.

Ранее глава монгольского МИД Батмунхийн Батцэцэг заявила, что проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии идёт по графику. Ожидается, что транзитные сборы помогут Монголии восстановить экономику от последствий пандемии коронавируса.

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