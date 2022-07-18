Оттава, 18 июля 2022, 05:00 — REGNUM Турбину Siemens, проходившую ремонт и предназначенную для газопровода «Северный поток» отправили в Германию власти Канады. Об этом 18 июля сообщило издание «Коммерсант».

Газопровод «Северный поток»
Газопровод «Северный поток»
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Отремонтированная газовая турбина Siemens Energy, предназначенная для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России, в Германию доставляется самолёт с целью ускорить её прибытие и дальнейший ввод в эксплуатацию.

После доставки в Германию, турбина ещё около недели будет ехать в Россию, если не будет проблем с логистикой и таможенным контролем. Планируется, что газовую турбину будут везти на пароме и по суше через Хельсинки в Россию, на компрессорную станцию «Портовая», которая расположена возле посёлка Торфяновка Ленинградской области, недалеко от границы с Финляндией.

Прибытие оборудования в России ожидают к 24 июля, затем ещё несколько дней займёт установка и наладка турбины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за возвращение газового оборудования для «Северного потока», вопреки санкционным мерам.

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