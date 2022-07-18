Нью-Йорк, США, , 04:49 — REGNUM Укрепление доллара создаёт нагрузку на экономику Европы и других стран мира, пишет Bloomberg.

Доллары George Carter

Американское агентство рассказало о порочном круге, в котором оказались экономики различных стран. Рост курса доллара вынуждает другие страны укреплять свои валюты, что вновь заставляет доллар расти. У Германии валютные проблемы накладываются на энергетический кризис.

Американское агентство напоминает, что ЕЦБ впервые с 2011 года может повысить ключевую ставку на июльской сессии на 25 базисных пунктов.