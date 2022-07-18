Якутск, , 04:46 — REGNUM В нескольких районах Якутии и в столице республики возникла задымлённость. Причиной смога оперштаб региона называет лесные пожары в Хабаровском крае, сообщает 18 июля корреспондент ИА REGNUM.

Задымление в Якутске ИА SakhaPress

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Шлейф дыма проходит через восточные и центральные части Якутии. В том числе задымлён Усть-Майский район. Информацию о том, что дым идёт из Хабаровского края, в оперштабе подтверждают фотографией со спутника.

В Якутии действует 51 лесной пожар, их общая площадь — 37,8 тыс. га. В том числе 19 очагов зафиксировано в Алданском районе и 11 — в Усть-Майском. За сутки обнаружили четыре новых возгорания и потушили девять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировалось, что в юго-восточных районах Якутии возможен смог из-за лесных пожаров в Хабаровском крае и Иркутской области. Количество дыма там увеличивается за счёт встречных палов.