Индианаполис, США, , 04:34 — REGNUM В результате стрельбы в торговом центре в Индиане (США) погибли четыре человека, среди них преступник. Об этом 18 июля сообщил шеф местной полиции Джеймс Исон.

Торговый центр Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам полицейского, стрельба произошла в фуд-корте торгового центра. Помимо четырёх погибших, двух человек госпитализировали с ранениями.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, два самолёта столкнулись на территории международного аэропорта в Северном Лас-Вегасе в американском штате Невада. В результате столкновения четыре человека погибли.

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