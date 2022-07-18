Индианаполис, США, 18 июля, 2022, 04:34 — ИА Регнум. В результате стрельбы в торговом центре в Индиане (США) погибли четыре человека, среди них преступник. Об этом 18 июля сообщил шеф местной полиции Джеймс Исон.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

По словам полицейского, стрельба произошла в фуд-корте торгового центра. Помимо четырёх погибших, двух человек госпитализировали с ранениями.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, два самолёта столкнулись на территории международного аэропорта в Северном Лас-Вегасе в американском штате Невада. В результате столкновения четыре человека погибли.