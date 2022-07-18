Москва, , 04:25 — REGNUM По доступности бензина для жителей Россия находится среди стран Европы на 13-м месте, следует из рейтинга РИА Новости.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в среднем жители России могут приобрести за месяц 1057 литров бензина. Наша страна расположилась в списке между Казахстаном и Италией.

Наиболее благополучная ситуация в Люксембурге (примерно 2 тыс. литров на человека), Великобритании (1459 литров), а также в Нидерландах, Германии и Ирландии (более 1,4 тыс. литров).

Сложнее всего заправить автомобиль жителям Румынии — в среднем на каждого жителя выходит 384 литра топлива.