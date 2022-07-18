Москва, 18 июля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. По доступности бензина для жителей Россия находится среди стран Европы на 13-м месте, следует из рейтинга РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Согласно опубликованным данным, в среднем жители России могут приобрести за месяц 1 057 литров бензина. Наша страна расположилась в списке между Казахстаном и Италией.

Наиболее благополучная ситуация в Люксембурге (примерно 2 тыс. литров на человека), Великобритании (1 459 литров), а также в Нидерландах, Германии и Ирландии (более 1,4 тыс. литров).

Сложнее всего заправить автомобиль жителям Румынии — в среднем на каждого жителя выходит 384 литра топлива.