Брюссель, 18 июля, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Рекомендацию украинским беженцам покинуть транзитный центр Ariane в муниципалитете Волуве-Сен-Ламбер в Брюсселе и найти себе жильё самостоятельно дали представители местных властей. Об этом 17 июля сообщила The Brussels Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Поясняется, что беженцы с территории Украины остаются в транзитном центре дольше, чем это было запланировано, поэтому невозможно разместить прибывших недавно. Как указал представитель Бельгийского Красного Креста во Фландрии Йоахим Деман, предполагалось, что беженцы будут оставаться в транзитном центре не более 25 дней, но некоторые украинцы остаются там гораздо дольше, и это сильно затрудняет работу центра.

Пресс-секретарь Федерального агентства по приему лиц, ищущих убежища (Fedasil), Лис Гилис пояснил, что беженцам настоятельно рекомендуется самостоятельно найти новое жильё, ведь в этом случае им будет проще получить вид на жительство в Бельгии и все социальные и финансовые права, положенные при получении статуса временной защиты. Пока беженцы будут оставаться в транзитном центре Ariane, для них эти возможности будут закрыты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бельгии начали выселять украинских беженцев и отказывать им в приюте из-за неадекватного поведения, алкоголизма и постоянных стычек с хозяевами, которые предоставили жильё.