Берлин, 18 июля, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Энергетический кризис стал для экономики Германии «сокрушительным приговором», пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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СМИ приводит данные британской консалтинговой компании Ernst & Young, согласно которым Германия не представлена в первой сотне компаний с наибольшей капитализацией. При этом в 2007 году в этом списке находились сразу семь представителей ФРГ.

Авторы считают, что рынок капитала выносит будущему германской экономики «сокрушительный приговор» и основная причина происходящего — энергетический кризис. В статье обращают внимание, что экономика Германии является энергоёмкой, при этом немецкий экспорт чутко реагирует на изменения.

Схожая ситуация наблюдается и в других странах Европы, однако в меньшей степени, чем в Германии, пишет издание.