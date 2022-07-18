Грозный, 18 июля, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о полной укомплектованности всех четырёх батальонов «Ахмат». Соответствующий пост он опубликовал в своём телеграм-канале 18 июля.

Minkavkaz.gov.ru Рамзан Кадыров

«Полк специального назначения «Север-Ахмат» имени Героя России Ахмата Кадырова при МО РФ укомплектован! В его состав вошли бойцы, впитавшие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. Это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона «Восток-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Юг-Ахмат», — написал Кадыров. Помимо этого, он поблагодарил председателя парламента Чечни Магомеда Даудова за оперативную организацию боевых подразделений, а также матерей бойцов.

Ранее Рамзан Кадыров объявил о создании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава. В число бойцов будут входить исключительно уроженцы республики.