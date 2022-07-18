Москва, , 03:58 — REGNUM Основную часть своего дохода за последние полгода потеряли российские блогеры в связи с санкциями западных стран в отношении России. Такую оценку дали специалисты в области коммуникаций 18 июля в беседе с изданием «Известия».

Социальные сети Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам специалистов, такое резкое падение уровня доходов связано со многими факторами. В частности, с блокировкой социальных сетей, принадлежащих Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отключением монетизации на платформе YouTube (организация, признанная в РФ нежелательной) запрет загрузки российского контента в TikTok, а также с уходом с российского рынка крупных западных рекламодателей.

Как уточнила генеральный директор агентства Hello blogger Татьяна Иванова, доход блогер получал из нескольких источников: реклама, монетизация площадки, дополнительные проекты, например, выпуска мерча и приложений. Из них первые два источника были самыми популярными и приносили основной доход большинству блогеров.

По словам Евгении Лампадовой, основателя коммуникационного агентства «Лампа», доходы блогеров, которые вели свой бизнес в популярных, но заблокированных в России социальных сетях, потеряли до 90% дохода.

По мнению комьюнити-менеджера 2L PR Agency Нины Зинченко, блогеры-миллионники потеряли всю монетизацию от иностранных платформ. Распределение дохода может быть индивидуальным, но для основной массы популярных блогеров потери составили как минимум 70% от их прежнего заработка.

Оценку экспертов подтвердили и сами блогеры. В частности, один из блогеров-миллионников Василий Петухов уточнил, что для тех, кто зарабатывал на монетизации своего канала на популярном видеохостинге, или на маркетинге в социальной сети, утверждение о потере 80-90% дохода справедливо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство TikTok опровергло информацию о снятии ограничений для пользователей из России.

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