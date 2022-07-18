Москва, , 03:56 — REGNUM Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнёрами возможность использования платёжной системы «Мир» на территории страны. Об этом сообщил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

Платежная карта «Мир» Mironline.ru

«Мы также обсуждаем использование платежной системы «Мир» в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу», — цитирует РИА Новости слова дипломата.

Посол рассказал, что сегодня приезжающим в Нигерию необходимо иметь наличные. При этом речь идёт о долларах, евро и фунтах стерлингов, рубли в стране обменять затруднительно.