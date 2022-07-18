Москва, , 03:44 — REGNUM Новые гиперзвуковые ракеты «Циркон» могу принять на вооружение до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство пояснило, что не имеет подтверждения данной информации.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

Источник рассказал, что испытания изделия завершены, ожидается, что «в ближайшие пять месяцев надводный «Циркон» будет принят на вооружение ВМФ».

Он уточнил, что в НПО машиностроения производится выпуск Цирконов». Одновременно проводится работа по увеличению дальности полёта ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».