Тюмень, 18 июля, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Студент ТюмГУ Иван Демин совместно с коллегой из медицинского вуза разработал визуализатор вен с функцией принятия решения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТюмГУ 18 июля.

Pixabay.com Медицина

«Визуализатор вен дистанционно, на расстоянии около 30 сантиметров, сканирует поверхность кожи, обрабатывает полученные изображения и проецирует рисунок обратно. Так обнаружить вены гораздо легче», — заявил Демин. Отличительной особенностью устройства стало наличие двух инфракрасных камер, которые помогают оценить глубину залегания вен и их толщину. Проект попал в финал конкурса «Студенческий стартап» и отмечен в направлении «Медицина и технологии энергосбережения», а сами студенты получили грант в один миллион рублей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, калужские медики впервые провели уникальную операцию на тройничном нерве. До этого пациентов с подобной болезнью отправляли лечиться по квоте в Москву.