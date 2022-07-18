Херсон, Украина, , 03:29 — REGNUM В Херсоне обнаружили оборудованный украинскими диверсантами схрон с оружием. Об этом 18 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Оружие и боеприпасы из схрона украинских нацистов в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

В силовые структуры поступила информация от жителей о том, что возле АЗС на Ольховой улице заметили троих неизвестных с громоздкими вещами, проводивших осмотр строений станции.

«В результате обыска одной из построек обнаружен схрон, в том числе с двумя ПЗРК», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что удалось обнаружить ПЗРК «Игла» были без пусковых устройств, номера серии и партии не читаются. Также в хранилище прятали гранатомёт РПГ-18, два автомата, гранаты, патроны, пистолет, тротиловую шашку и электронные детонаторы.