Москва, 18 июля, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Российских граждан, сотрудничающих с военной разведкой Украины, выявили хакеры группы RaHDit («Злые русские хакеры») и передали данные компетентным органам. Об этом 18 июля сообщил один из представителей хакерской группы на условиях анонимности РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

На прошлой неделе хакеры RaHDit обнародовали данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Всего были выложены в общий доступ данные 2,5 тыс. человек.

По словам представителя группы хакеров, из опубликованного списка они отделили данные российских граждан, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали «туда, куда нужно».

«Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», — пояснил хакер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры группы RaHDit установили, что оперативные планы минобороны Украины были разработаны иностранными советниками, информация о них есть у российских и украинских хакеров.