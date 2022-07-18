Берлин, 18 июля 2022, 03:16 — REGNUM Если газопровод «Северный поток» не запустят после планового обслуживания, Германию ожидают серьёзные проблемы. Об этом пишет Forbes.

«Северный поток»
«Северный поток»
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

СМИ считает, что уже в краткосрочной перспективе, если «Северный поток» не возобновит работу экономику и население ФРГ ждут «суровые последствия». При этом основной удар примет на себя промышленный сектор, что повлечёт сокращение рабочих мест и снижение производства.

В результате эта ситуация окажет давление на глобальную цепочку поставок, усилится инфляция, рассуждают авторы публикации.