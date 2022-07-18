Берлин, , 03:16 — REGNUM Если газопровод «Северный поток» не запустят после планового обслуживания, Германию ожидают серьёзные проблемы. Об этом пишет Forbes.

«Северный поток» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

СМИ считает, что уже в краткосрочной перспективе, если «Северный поток» не возобновит работу экономику и население ФРГ ждут «суровые последствия». При этом основной удар примет на себя промышленный сектор, что повлечёт сокращение рабочих мест и снижение производства.

В результате эта ситуация окажет давление на глобальную цепочку поставок, усилится инфляция, рассуждают авторы публикации.