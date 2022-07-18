Берлин, 18 июля, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Если газопровод «Северный поток» не запустят после планового обслуживания, Германию ожидают серьёзные проблемы. Об этом пишет Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

СМИ считает, что уже в краткосрочной перспективе, если «Северный поток» не возобновит работу, экономику и население ФРГ ждут «суровые последствия». При этом основной удар примет на себя промышленный сектор, что повлечёт сокращение рабочих мест и снижение производства.

В результате эта ситуация окажет давление на глобальную цепочку поставок, усилится инфляция, рассуждают авторы публикации.