Буэнос-Айрес, , 03:28 — REGNUM Предупреждения о применении просроченных вакцин против COVID-19 вызвали негодование у жителей Аргентины. Об этом 17 июля написало издание La Nacion.

Вакцина от коронавируса (сс) Whispyhistory

Как сообщил источник, с середины 2021 года национальный регулятор продлил срок использования различных вакцин от коронавируса некоторых марок, однако об этом не оповестили население. В то же время педиатр Гонсало Перес Марк отмечает, что подобное явление никак не отразится на качестве вакцин для детей: «Для многих лекарств установлен первоначальный срок годности, который при первом появлении продукта обычно сокращается. По мере его приближения лаборатории-производители проводят тесты на стабильность, чтобы определить, сохраняют ли они характеристики, качество в целом и функцию, то есть заставляет ли это организм вырабатывать такое же количество антител. Это не ново».

Напомним, пандемия COVID-19 распространилась на Аргентину 3 марта 2020 года. Общее количество смертей от коронавируса на территории страны в настоящее время составляет 129 202 тысяч человек.

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