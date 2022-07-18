Ювалд, , 03:01 — REGNUM Результаты расследования случая массовой стрельбы в школе города Ювалда в американском штате Техас выявило, что многие из 21 жертв могли выжить, если бы помощь полиции подоспела раньше. Об этом 17 июля сказано в опубликованном докладе специальной комиссии, созданном при палате представителей штата Техас.

Стрельба Lisa Roe

В документе указано на «промахи и упущения», которые были выявлены комиссией как в действиях администрации школы, так и в действиях силовиков, которые не пытались предпринимать какие-либо действия до приезда подкрепления, которое прибыло только через 73 минуты после стрельбы.

Следствием было установлено, что вооружённый преступник, проникший в школу, произвёл более сотни выстрелов в течение трёх минут. В докладе комиссии указано, что большая часть жертв, по всей вероятности, скончалась сразу, как только нападавший открыл огонь в первый раз.

«Исходя из информации о жертвах, которые выжили во время нападения и скончались позднее по пути в больницу, возможно, что некоторые жертвы могли бы остаться в живых, если бы им не пришлось ждать спасения 73 минуты», — отмечается в докладе спецкомиссии.

Администрации школы в вину поставили несоблюдение «политики закрытых дверей». К компетентности силовиков у конгрессменов было гораздо больше претензий. В частности, указывалось на неспособность определить офицера, ответственного за операцию, пренебрежение приоритетом «остановки убийства», потеря времени на попытки отыскать ключи от дверей, часть которых, как оказалось, была не заперта. Всего к операции было привлечено 376 силовиков.

Напомним, нападение на начальную школу в городе Ювалде в штате Техас произошло 24 мая 2022 года. Нападавший — 18-летний Сальвадор Рамос, был вооружён штурмовой винтовкой и пистолетом. В результате стрельбы погибло 19 детей и двое преподавателей.

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