Пекин, , 02:59 — REGNUM Власти Китая не намерены бездействовать во время конфликта на Украине, сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонной беседы с коллегой из Венгрии Петером Сийярто.

Ван И Официальное интернет-представительство президента России

Китайский дипломат пояснил, что его страна не вовлечена в кризис на Украине, однако не намерена пассивно наблюдать за тем, что происходит.

«Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире», — сказал Ван И.

Глава МИД отметил, что не следует «подливать масло в огонь», а необходимо содействовать продвижению мирных переговоров.

Он считает, что мировое сообщество должно создать устойчивый механизм безопасности в Европе, пояснив, что кризис на Украине преподал «суровый урок», к которому следует серьёзно отнестись.