Киев, , 03:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 16 июля был задержан бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым по подозрению в государственной измене. Об этом 17 июля сообщил украинский лидер в своём телеграм-канале.

Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Работниками Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины был задержан бывший руководитель главного управления СБУ в Автономной Республике Крым», — заявил Зеленский. Президент также отметил, что принял решение об увольнении этого человека в начале российской спецоперации, поскольку оно было полностью оправданным.

Ранее Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент также уволил руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова отреагировала на отставки генпрокурора Украины и главы СБУ