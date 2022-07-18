Киев, 18 июля, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 16 июля был задержан бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) в Республике Крым по подозрению в государственной измене. Об этом 17 июля сообщил украинский лидер в своём телеграм-канале.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Работниками Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины был задержан бывший руководитель главного управления СБУ в Автономной Республике Крым», — заявил Зеленский. Президент также отметил, что принял решение об увольнении этого человека в начале российской спецоперации, поскольку оно было полностью оправданным.

Ранее Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент также уволил руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.