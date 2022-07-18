Мариуполь, ДНР, , 02:24 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики попал в плен ещё один гражданин Великобритании, сообщает BBC.

Сдача в плен боевиков с «Азовстали» © Министерство обороны России

По информации СМИ, сдался в плен британец Джон Хардинг из города Сандерленда. Известно, что ему больше 50 лет, он воевал в Донбассе с 2018 года, а сложил оружие в мае 2022 года на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Хардинг рассказывал, что воюет в составе нацгвардии Украины, а участие в боевых действиях объяснял желанием улучшить навыки санитарного инструктора.