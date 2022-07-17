Лас-Вегас, США, 18 июля, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека погибли в результате столкновения двух одномоторных самолётов в международном аэропорту Гарри Рида в городе Северный Лас-Вегас (Норт-Лас-Вегас) в американском штате Невада. Об этом 17 июля сообщила пожарная служба города в своём Twitter.

Alan Levine Аэропорт

Уточняется, что в каждом самолёте находились один пассажир и один пилот. После столкновения произошло возгорание обоих воздушных судов.

По данным местного отделения телеканала Fox News, 17 июля около 12:00 (23:00 мск 17 июля) по местному времени в аэропорту Норт-Лас-Вегаса произошло столкновение одномоторного самолета Piper PA-46 и одномоторного самолета Cessna 172.

По предварительным данным, полученным телеканалом от Федерального агентства авиации, Piper PA-46 столкнулся с Cessna 172 при подготовке к посадке. Первый самолёт разбился в поле восточнее взлётно-посадочной полосы, второе воздушное судно упало в водоём. В каждом самолёте находились два человека: пилот и пассажир, выжить никому не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух самолётов на территории международного аэропорта в Северном Лас-Вегасе в американском штате Невада. Расследование происшествия проводят Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.