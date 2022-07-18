Пхеньян, , 03:06 — REGNUM Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, не преследуя какую-либо выгоду. Об этом 18 июля написало издание «Известия».

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Северокорейцы ничего не получили от нас, например, за признание Крыма российским, они не выставляют нам счета после каждого голосования в нашу пользу в ООН или на любой другой международной площадке. Руководство КНДР считает борьбу народа Донбасса против бандеровской власти справедливой, а киевский режим — марионетками Вашингтона», — заявил посол.

Мацегора также добавил, что Пхеньян на международной арене всегда поступает так, как считает правильным.

Напомним, 13 июля 2022 года Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. В КНДР заявили, что намерены развивать государственные отношения с республиками Донбасса, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.

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