Пхеньян, 18 июля, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, не преследуя какую-либо выгоду. Об этом 18 июля написало издание «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Северокорейцы ничего не получили от нас, например, за признание Крыма российским, они не выставляют нам счета после каждого голосования в нашу пользу в ООН или на любой другой международной площадке. Руководство КНДР считает борьбу народа Донбасса против бандеровской власти справедливой, а киевский режим — марионетками Вашингтона», — заявил посол.

Мацегора также добавил, что Пхеньян на международной арене всегда поступает так, как считает правильным.

Напомним, 13 июля 2022 года Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. В КНДР заявили, что намерены развивать государственные отношения с республиками Донбасса, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.