Луганск, 18 июля, 2022, 02:10 — ИА Регнум. По городу Стаханов Луганской Народной Республики нанесён новый удар, сообщил 18 июля посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Система залпового огня HIMARS

По его словам, украинские войска для удара по Стаханову применили реактивные системы залпового огня HIMARS. Атака зафиксирована в 22:35 17 июля. Всего по городу выпущено две ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, украинскими войсками «на земле» руководят инструкторы и наводчики из НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.