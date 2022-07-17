Москва, 18 июля, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Государства Европы уже дождались эффекта от антироссийских санкций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она прокомментировала сообщение в блоге главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который призывает страны ЕС потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских мер.

По словам официального представителя МИД России, страны Европы уже дождались эффекта.

«Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдалённых регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — прокомментировала Захарова в личном телеграм-канале.