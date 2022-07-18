Афины , , 01:52 — REGNUM Тела всех восьми членов экипажа были найдены на месте крушения украинского грузового самолёта Ан-12 в Греции. Об этом 17 июля сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Ан-12 (сс) Papas Dos

Уточняется, что операция по извлечению из-под обломков всех восьми тел членов экипажа грузового самолёта из района его крушения завершена, они были отправлены в больницу города Комотини для проведения судебно-медицинской экспертизы. После экспертизы тела погибших будут переданы представителям Украины в Греции.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извлечении из-под обломков украинского грузового самолёта, потерпевшего крушение в Греции, тел трёх членов экипажа. Кроме того, сообщалось об обнаружении предмета, похожего на чёрный ящик самолёта.

Напомним, украинский грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение возле города Кавала в Греции 16 июля. Самолёт совершал авиаперелёт из Сербии в Бангладеш с 11,5 тоннами опасного груза на борту. Перед крушением самолёта экипаж сообщил диспетчерам о проблемах с двигателем.

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