18 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:22 — REGNUM Решение президента Сербии Александра Вучича отреагировать на отказ хорватских властей в предоставлении ему права посетить бывший концлагерь Ясеновац, в котором во время Второй мировой войны было уничтожено более сотни тысяч сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, словами «только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет» вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сербы, мы вас слышим, видим и благодарны вам за поддержку! Вы наши братья!» — обращается Наталья Д.

Многие пользователи оказались в шоке о того, что президенту Сербии не позволили посетить страшный концлагерь, в котором было уничтожено огромное количество сербов, причём руками хорватов.

«Какой ужас! Не дали посетить место национальной трагедии! Чем те, кто запрещает это, отличаются от нациков, которые устраивали геноцид? Да ничем! Идут по пути своих нацистских предков!» — указывает Лейсан Г.

Усташи казнят заключённых в концлагере Ясеновац

Некоторые комментаторы отмечают, что Сербию преследует какой-то злой рок, который постоянно причиняет боль этому народу.

«Несчастная Сербия! Сколько же народ этот несчастный вытерпел за свою жизнь! И ведь не только в 1999 году там трагедия произошла, когда НАТО бомбило Белград. Во Вторую мировую сербы подвергались геноциду! Хорваты были теми ещё нацистами, ничуть не менее жестокими, чем, к примеру, испанские. Ужас там творился невероятный. Причём завязанный на религиозной почве до кучи. Я молю Бога, чтобы сербов снова не настигла злая участь. Россия должна помочь братьям, они в окружении врагов!» — переживает Наталия С.

Часть людей полагает, что Сербия и Хорватия — кровные враги, и размеренная комфортная европейская жизнь не может вечно скрывать ноющие нарывы.

«Хорваты с НАТО и не любят сербов! Такова судьба. Надо делать выводы и поступать в будущем соответственно ситуации», — написал Yuga B.

Ряд пользователей указывает на то, что Сербия находится в окружении политических противников, причём одна, без поддержки. Её единственная возможность на спасение — это Россия.

«Сербию ломают. Это понятно и видно невооружённым глазом. Славяне, да ещё и Россию любят. Такое бесам натовским невыносимо наблюдать», — пишет Дмитрий Б.

«Сейчас просто за то, что человек сказал разумные вещи про Россию, получит сотни угроз и санкций. Вот она свобода слова и демократия по-американски!» — отметила Маша В.

Нашлись и те, кто уверен, что сербы для российских граждан — братья навек, скованные единой целью, заключающейся в том, чтобы противостоять агрессии США и их союзников.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Вучич плюёт в америкосов! Его поддерживает весь народ Сербии, а также России! Молодец!» — пишет Татьяна К.

«Сербы прекрасно помнят те ужасные события 1999 года. Такое, уж поверьте, не забывается! Они прекрасно понимают, чего хочет Америка и её союзники! Уничтожения всех несогласных с гегемонией США», — указывает Светлана З.

«Самое главное — помнить, кто уничтожил Югославию! США и их цепные псы НАТО-ЕС! Мир ещё ответит преступникам взаимностью», — считает Алекс Л.

Памятник жертвам Ясеноваца Petar Milošević

Напомним, 17 июля президент Сербии Александр Вучич отреагировал на своей странице в Twitter на решение хорватских властей отказать ему в посещении бывшего концлагеря Ясеновац, в котором во время Второй мировой войны было уничтожено более сотни тысяч сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, словами: «Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет».