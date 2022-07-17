Москва, 18 июля, 2022, 01:48 — ИА Регнум. На Украине полным ходом идёт денацификация, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она прокомментировала отставки генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

«Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идёт полным ходом», — написала Захарова в личном телеграм-канале.

Также Захарова сделала репост сообщения журналистки Тины Канделаки, отреагировавшей на отставки в Киеве словами «вот я и пережила тех, кто мне угрожал».