Москва, 18 июля, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выступление бывшего премьера Великобритании Тони Блэра, в ходе которого тот сообщил о конце эпохи господства Запада. Соответствующий пост Пушков опубликовал в своём Telegram-канале 17 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Экс-премьер Британии, инициатор агрессии против Ирака и Ливии, горячий сторонник поддержки джихадистов в Сирии», призывавший навязывать миру «глобальный либеральный порядок» всеми неправдами, «вдруг прозрел», — написал Пушков. Сенатор также отметил, что Блэр не сказал ничего нового, «но он сказал главное: попытка США сохранить безраздельное доминирование в мире обречена на провал».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сенатор Пушков заявил, что страны Запада намерены продолжать поддерживать конфликт на Украине. Соответствующее высказывание сенатор сделал, основываясь на заявлениях экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.