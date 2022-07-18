Москва, , 01:32 — REGNUM Американские объяснения якобы мирной работы биологических лабораторий на территории Украины не имеют доказательств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Известий».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он указал, что находки, сделанные в военно-биологических лабораториях, прямо указывают на нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Документы предъявлены, начата процедура разъяснений в соответствии с конвенцией.

«Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств — никаких», — написал министр в статье, опубликованной 18 июля.