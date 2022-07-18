18 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина, внесённый на рассмотрение в Госдуму еще в январе 2022 года.

Артур Савин, , 08:48 — REGNUM Законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина, внесенный депутатами Госдумы от ЛДПР в январе, спровоцировал дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Не, ну а что, правильная инициатива. Нефиг здоровье гробить!» — считает Дмитрий Ю.

Многие пользователи встретили эту инициативу крайне позитивно, сославшись на то, что вейпы пользуются популярностью среди молодёжи, вызывая зависимость перед никотином.

«Отличный закон, сейчас каждый второй школьник ходит с электронкой. С этим безобразием надо что-то делать!» — пишет Леонард М.

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Некоторые комментаторы отмечают, что законопроект возник слишком поздно, потому что очень много людей уже предпочли слезть с сигарет в пользу электронных заменителей.

«Уже вся страна вейпит, а они только опомнились! Попробуйте сейчас отменить, раньше надо было думать!» — поделилась своим мнением Ирина С.

Часть людей полагает, что раз под запрет могут попасть электронные сигареты, то, по всей логике, запрещёнными должны оказаться и обычные сигареты.

«А что, сигареты разве не влияют пагубно на здоровье? Все вейперщики обратно вернутся к табаку. Это лучше будет для них, что ли?» — задаётся вопросом Дарина М.

«Смешно. Из инициативы выходит так, что сигареты куда более полезные, чем вейпы. Ау, депутаты, вы вообще, чем занимаетесь? На кого работаете? На табачных магнатов?» — интересуется Максим З.

Ряд пользователей указывает на то, что раз речь зашла о здоровье граждан, то, сказав «А», депутатам следует пройтись по всему русскому алфавиту.

«Обычные сигареты ничуть не менее вредны, чем электронки. Абсолютно вредны для организма, это доказано. Для чего разбираться, что вреднее? Запретить тогда алкоголь и сигареты!» — призывает Артём Г.

«Давно пора прекратить отравлять людей — и вейпами, и сигаретами. На сигареты поднять максимально акцизы, а вейпы просто запретить», — требует Сергей Ч.

Нашлись и те, кто сомневается, что законопроект о запрете вейпов позитивно скажется на здоровье граждан, зато прибыли табачных компаний увеличатся в разы.

«Депутаты боятся за здоровье граждан? Ну да, конечно. Так я и поверил. Разобрались бы лучше с медициной, гнилыми продуктами, отсутствием зон для отдыха и спорта. Вот тогда можно будет о здоровье речь начинать, а сейчас это больше похоже на популистское решение, которое приведёт лишь к росту числа курильщиков», — написал Леонид А.

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«Конечно, надо запретить вейпы, чтобы люди покупали сигареты с акцизом, где стоимость самих сигарет лишь 15% от цены на акциз. Лицемеры! Вместо того, чтобы в больнице выписывали бесплатно противотабачные препараты, вечно пытаются карман себе набить. Если что-то меньше вредит, чем сигареты, это нужно людям дать. Дать шанс попробовать бросить, а не рубить с плеча!» — пишет Денис П.

Напомним, 17 июля в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме было опубликовано сообщение о необходимости запретить электронные сигареты из-за пагубного влияния на здоровье. Отмечается также, что соответствующий законопроект уже внесён в Государственную думу для рассмотрения.