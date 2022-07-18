Москва, , 01:20 — REGNUM В политических играх Запада Украине и Молдавии отведена роль статистов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Известий».

Сергей Лавров © ИА REGNUM

«Украине, Молдавии, другим странам, которых сегодня обхаживает ЕС, суждено быть статистами в играх Запада», — написал министр в статье, опубликованной 18 июля.

Главным продюсером этих постановок Лавров назвал США. По его совам, на основе полученных из Вашингтона установок в Европе пишут антироссийский сценарий.

«Актёры хорошие: вспомните, как убедительно Владимир Зеленский сыграл демократа в «Слуге народа», борца с коррупцией, против дискриминации русских и вообще «за всё хорошее», — отметил глава МИД.