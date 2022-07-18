Москва, , 01:14 — REGNUM Выгораживая Украину, Германия и Франция «убили» Минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Известий».

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Когда сейчас Олаф Шольц требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины, он зря старается, — написал министр в статье, опубликованной 18 июля. — Такое соглашение уже было — Минские договорённости, которые убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев».

Лавров напомнил, что ФРГ и Франция выступали гарантом Минских соглашений. При этом отметил, что они и пальцем не пошевелили, чтобы заставить украинские власти начать переговоры с республиками Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, внешняя политика коллективного Запада — это «театр одного актёра», уверен Сергей Лавров.